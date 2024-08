Devozione e tradizione Tanti cesenati al Monte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Era Ferragosto, era caldo e la strada per raggiungere la basilica della Madonna delera tutta in salita. Ma la fede non teme il fiatone. Non qui, al cospetto di uno dei santuari dedicati allamariana più noti della Romagna (e non solo): il giorno che celebra l’Assunzione di Maria rappresenta da sempre un appuntamento imprescindibile per migliaia di persone, che fin dall’alba si incamminano in pellegrinaggio. C’è chi ha scelto di percorrere la storica via delle Scalette che si arrampica in mezzo al verde – ma in certi tratti anche totalmente sotto al sole - dal cuore della città fino alla basilica e chi invece, lasciata l’auto nelle vicinanze, ha proseguito a piedi lungo il tratto finale che il 15 agosto viene pedonalizzato.