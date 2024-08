Dall' ufficio di Netanyahu cauto ottimismo sull' accordo Ma Hamas frena

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 17 agosto 2024) Poche ore dopo l'espresso dai mediatori internazionali al termine del round di negoziati a Doha, le bombe di Israele sono cadute di nuovo su Gaza uccidendo 18 membri di una stessa famiglia, mentre un raid israeliano condotto con droni nel sud del Libano ha ucciso un comandante della forza d'elite Radwan di Hezbollah. In dichiarazioni fatte filtrare dasu diversi media, il gruppo palestinese hato l'entusiasmo espresso venerdì dal presidente Usa Joe Biden, che aveva parlato di un"mai così vicino". Alla Bbc, per esempio, un alto funzionario diha detto che i mediatori stanno "vendendo illusioni"; e all'emittente britannica Sky News il portavoce diin Libano Ahmad Abdulhadi ha detto che "non ci sono stati miglioramenti".