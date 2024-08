Cosa indossano le Principesse in estate | abiti e accessori

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 17 agosto 2024) Abbigliamento più casual e fresco, capi colorati e fantasie floreali, zeppe in corda e sandali aperti, occhiali da sole e cappello in paglia: sono questi i must del guardaroba estivo die regine. E chi meglio di loro può essere fonte di ispirazione per apparire sempre perfette, in ogni occasione. Che siano in viaggio verso climi caldi per i tour reali o che siano sedute a bordo campo a seguire un evento sportivo, la Principessa del Galles, la Regina di Spagna piuttosto che la Duchessa di Edimburgo si vestono sempre in modo elegante e mai eccessivo, anche nella stagione estiva. Dai freschi caftani della Regina Camilla, alle espadrilles di Letizia di Spagna, senza dimenticare glisenza tempo della Principessa Diana: tutto fa pensare ad un guardaroba fresco, colorato e chic.