Cernusco sul Naviglio tentano di entrare in un appartamento ma i vicini chiamano i carabinieri | arrestati

(Di sabato 17 agosto 2024) Milano, 17 agosto 2024 - Colti in flagrante durante un furto in. Due georgiani di 24 e 33 anni sono stati sorpresi daial terzo piano di un palazzo asul, nel Milanese, mentre avevano già forzato la porta d'ingresso di un, la cui proprietaria si trova in vacanza, e si apprestavano ad. I militari della locale stazione e della sezione radiomobile della compagnia di Pioltello sono riusciti ad arrivare in tempo sul posto dopo la chiamata pervenuta al 112 da parte di alcuni condomini del palazzo, situato in Piazza della Torre. I due ladri, entrambi senza fissa dimora, sono stati trovati in possesso di attrezzi da scasso e due smartphone, che sono stati sequestrati. Subito è scattato l’arresto.