Campi Flegrei e Vesuvio gli svarioni dei prof di Palazzo San Giacomo

(Di sabato 17 agosto 2024) Tempo di lettura: 7 minutidi Benedetto De Vivo* Ero intervenuto il 10 Agosto 2024 su Anteprima24 con alcune precisazioni in merito alla dichiarazione in libertà del Sindaco di Napoli G. Manfredi sulle possibilità offerte dall’ingegneria moderna di costruire edifici residenziali “sicuri” nella Zona Rossa dei(e quindi anche a Bagnoli). Secondo Manfredi “le case residenziali in Zona Rossa, in particolare a Bagnoli, si possono costruire, basta sapere come”. Da quello che dice, sembra proprio che il Sindaco abbia le idee abbastanza confuse nel fare distinzione fra rischio sismico e rischio vulcanico. Fortunatamente ha prevalso la linea rigorista del Ministro Musumeci, che ha definito “criminale” la politica urbanistica “che ha consentito le costruzioni nei”. Da qui il suo divieto al rilascio di licenze edilizie nella Zona Rossa.