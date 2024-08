Bufera Stellantis gli azionisti chiedono i danni | Numeri gonfiati

Leggi tutta la notizia su iltempo

sui vertici di, il gruppo automotive presieduto da John Elkann: il suo amministratore delegato Carlos Tavares e la direttrice finanziaria Natalie Knigh sono infatti stati citati in giudizio con una class action da alcuninegli Stati Uniti, cheun risarcimento, la cui entità non è stata specificata e riguardante il periodo tra il 15 febbraio e il 24 luglio scorsi. A dare la notizia ieri è stata l'agenzia Reuters sul suo sito internet e tuttavia il titolo, che nell'ultimo semestre ha perso quasi il 40%, ieri in borsa ha chiuso la giornata in borsa con un rialzo dell'1,9% a 14,3 euro in una seduta ben intonata per tutto il listino. I soci affermano cheli avrebbe «ingannati nascondendo l'aumento delle scorte e altre debolezze, prima di pubblicare risultati deludenti che hanno causato il calo del prezzo delle azioni».