Atalanta tegola per Gasperini | due infortunati salteranno l’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 agosto 2024) Dopo la storica partita contro il Real Madrid valevole per la Supercoppa Europea, Gian Pierofa i conti con gli. Due giocatorinon solo la partita della suacontro il Lecce per il debutto, ma non ci saranno neanche controa fine agosto. DOPPIO INFORTUNIO –per Gian Piero, che dovrà fare a meno di due giocatoridopo la sfida di Supercoppa Europea trae Real Madrid. Si tratta di Sead Kolasinac – il cui problema fisico era già stato confermato subito a caldo dopo la partita – e di Rafael Toloi. A confermarlo è la società stessa, che sottolinea come per entrambi il problema sia una lesione di primo grado al bicipite femorale. Destro per l’esterno bosniaco, sinistro per il difensore italo-brasiliano.