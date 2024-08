Appello per cessate il fuoco a Gaza

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 17 agosto 2024) 16.38 "Regno Unito,Germania,Francia e Italia sostengono fortemente gli sforzi di mediazione di Stati Uniti, Egitto e Qatar per concludere l'accordo per ilile il rilascio degli ostaggi e sono incoraggiati dall'approccio costruttivo adottato finora". Così in una dichiarazione congiunta dei 4 Paesi. "Accogliamo con favore che il lavoro tecnico proseguirà nei prossimi giorni",scrivono i firmatari, sottolineando "l'importanza di evitare ogni escalation, che minerebbe la prospettiva di pace. C'è troppo in gioco"