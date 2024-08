Un altro detenuto si toglie la vita | i suicidi nelle carceri salgono a 66

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 16 agosto 2024) Inel 2024a 66. Ieri, nel giorno di Ferragosto, untunisino di 37 anni si è tolto lanel carcere di Parma. Era arrivato dal carcere di Ascoli Piceno da soli tre giorni. Nell’istituto penitenziario era in corso la visita dei Radicali e del Garante nazionale. Si tratta del terzoo in quel carcere dall’inizio dell’anno. Secondo le prime ricostruzioni dei quotidiani locali, ilsi è impiccato nella sua cella, dove si trovava in isolamento, verso le ore 20.40. L’uomo stava scontando una pena definitiva di 3 anni e 8 mesi ed era stato arrestato nell’agosto del 2021 per rapina, ricettazione violazione della normativa sugli stupefacenti. Nel corso degli ultimi tre anni era stato trasferito in diversi istituti tra Marche ed Emilia Romagna per ragioni di ordine e sicurezza.