Tutti stanno mettendo il cotone in frigorifero quest’estate | si risolvono due gravi problemi

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 16 agosto 2024) Ilnon è certo un ingrediente da “cucina” eppurelonel frigoper risolvere alcuni. In casa ci sono validissimi aiuti che possono essere impiegati proprio per andare a risolvere questioni per cui, in realtà, non sono stati “ideati”. Questo è sicuramente il caso delche viene impiegato per tantissimi usi, sia per il trucco, per la pulizia del viso, per poter distribuire il borotalco e molto altro ma che, grazie alle sue proprietà e alla fattura, risulta veramente molto comodo da impiegare quando si tratta delinin estate: il trucco (Cityrumors.it)Durante l’estate bisogna combattere sempre con il caldo e questo purtroppo è un dato di fatto che sta assumendo contorni veramente molto fastidiosi.