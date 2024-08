Tentano furto in banca con carroattrezzi e auto | ladri in fuga

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 16 agosto 2024) Cronaca di Roma,– Fallito il colpo in una filiale a Roma, i malviventi scappano lasciando i veicoli rubati Nella mattinata di ieri, a Roma, in Largo della Loggia, un gruppo diha cercato di sfondare la vetrina di unautilizzando une un’mobile. Nonostante il piano audace, i malviventi non sono riusciti a entrare nella filiale e, dopo il fallimento del tentativo, sono stati costretti a fuggire. I Carabinieri, intervenuti prontamente sul posto, hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili. Entrambi i veicoli utilizzati per il colpo, une un’, sono risultati essere stati rubati. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo tutte le prove disponibili per fare luce sull’accaduto e rintracciare i colpevoli.