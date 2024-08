Supergirl | Woman of Tomorrow ecco quando cominceranno le riprese

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 16 agosto 2024)ofleSebbene non sia mai stata annunciata una data ufficiale di inizio della produzione per il secondo film DCU,of, recenti resoconti hanno indicato che leavrebbero dovuto iniziare prima della fine dell’anno. Tuttavia, sembra che ci sia stato un leggero ritardo. Secondo l’insider Daniel Richtman, ledovrebbero iniziare nel Regno Unito a gennaio del prossimo anno. Milly Alcock, ex protagonista di House of the Dragon, interpreterà la Ragazza d’Acciaio e dovrebbe debuttare nel Superman di James Gunn. Si vocifera che Jason Momoa potrebbe essere a bordo come Lobo dopo aver lasciato il ruolo di Aquaman. Come precedentemente accennato,ofsarà il prossimo film DCU ad uscire nelle sale dopo Superman. La Warner Bros.