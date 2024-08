Roma Sequestrati 213 kg di hashish | arrestato un 26enne

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 16 agosto 2024), Guidonia Montecelio, Lazio, droga,, arresto, Polizia, spaccio – Maxi operazione antidroga della Polizia: droga nascosta in confezioni alimentari, valore stimato di 2 milioni di euro. In un’operazione condotta dalla Polizia di Stato in prossimità del Ferragosto, è stato sequestrato un ingente quantitativo di. Gli agenti del Commissariato Tivoli – Guidonia, in collaborazione con la Squadra Mobile della Questura die con l’ausilio delle unità cinofile, hanno effettuato una serie di perquisizioni che hanno portato all’arresto di un, trovato in possesso di circa 213 kg di. La droga, suddivisa in oltre 1.200 panetti, era abilmente camuffata in confezioni di succhi di frutta, cioccolata, merendine e altri dolciumi, pronti per essere immessi sul mercato.