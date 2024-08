Palio di Siena rinviato per maltempo | è la seconda volta quest’anno

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 16 agosto 2024) A causa della pioggia, ildidedicato alla Madonna Assunta, previsto per il 16 agosto, è statoa sabato 17 agosto. La decisione è stata presa dopo che un violento acquazzone ha colpito la città intorno alle 17:30, durante il corteo storico, rendendo impraticabile e scivoloso il tufo della piazza del Campo. La comunicazione ufficiale del rinvio è stata data con l’esposizione della bandiera verde fuori dal Palazzo Pubblico. Ilha creato disagi non solo per i cavalli e i fantini che avrebbero dovuto correre la carriera, ma anche per le migliaia di persone che erano affluite in piazza per assistere all’evento. I vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono intervenuti per aiutare il pubblico a lasciare la piazza in sicurezza, utilizzando anche un passamano per agevolare il deflusso delle persone.