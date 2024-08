Nuove stoccate tra Alessia e Lino | lei si accorda con le amiche per isolarlo?

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 16 agosto 2024) Continua la soap opera che, ormai, da diverse settimane sta coinvolgendoPascarella eGiuliano. I due, infatti, malgrado abbiano preso la decisione di interrompere la loro relazione e condurre due vite separate, continuano a lanciarsi delle velenosesui social. Proprio in queste ore,ha accusato la sua ex di aver diffuso delle cattive voci sul suo conto. Lei ha provato a smentire, ma lui è tornato all’attacco. Ecco cosa è successo. Le accuse diGiuliano controPascarellaGiuliano si è reso recentemente protagonista di un nuovo sfogo sui social. Il ragazzo sta continuando a ricevere insulti per il modo in cui si è comportato a Temptation Island, ed è davvero stanco di tutto ciò.