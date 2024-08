Masters 1000 Cincinnati 2024 Darderi sul ritiro | Non stavo bene la salute prima di tutto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 agosto 2024) “Dopo una vittoria al primo turno, non vedevo l’ora di scendere in campo oggi contro Cobolli. Sfortunatamente quando mi sono svegliato non mi sentivo. Sono stato assistito dai medicidel match. Non volevo ritirarmi, però, e ho dato il mio meglio fino al momento in cui ho capito di non poter continuare. Abbandonare un match è sempre una delusione, ma lavienedi“. Questo il commento di Luciano, che in un post su Instagram è tornato a parlare delle tensioni nel derby azzurro contro Flavio Cobolli aldi. Il match si è concluso con ildell’italo argentino a metà del secondo set.sul: “Non, ladi” SportFace.