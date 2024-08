Gli Anelli del Potere 2 fuori la colonna sonora

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 16 agosto 2024) Continua la narrazione già iniziata con la prima stagione de Glidel. Tra solo qualche giorno, infatti, arriverà la seconda stagione dell’acclamata serie tv. Per l’occasione con qualche giorno in anticipo sarà lanciata su tutte le piattaforme musicali anche lache farà da sfondo ai nuovi episodi. Per i telespettatori è quasi giunto il momento per immergersi di nuovo nell’universo fantasy ideato da J.R.R. Tolkien. Glidel, infatti, narra del ritorno del male nella Terra di Mezzo, che porterà inevitabilmente a forgiare nuove personalità che lasceranno un’eredità anche per molti anni dopo lo loro morte. A fare da sfondo alle avvincenti avventure dei protagonisti dei nuovi episodi saranno le colonne sonore create da Bear McCreary, con la speciale collaborazione anche di Rufus Wainwright e Jens Kidman.