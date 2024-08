Fuori in 60 secondi è basato su una storia vera?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 16 agosto 2024)in 60su una? Epica produzione di Jerry Bruckheimer nella tradizione dei film d’azione con Nicolas Cage come “The Rock” e “National Treasure”,in 60vede Cage nei panni di Randall “Memphis” Raines, un ex ladro di auto che negli ultimi anni ha rigato dritto. Ma quando suo fratello Kip (Giovanni Ribisi) viene minacciato da uno spietato gangster, Memphis deve portare a termine l’impresa impossibile di rubare 50 auto entro 72 ore, pena la perdita della vita di Kip. Riunendo la sua vecchia banda, tra cui Robert Duvall nel ruolo di Otto Halliwell, Angelina Jolie nel ruolo di Sara “Sway” Wayland e Vinnie Jones nel ruolo di Sphinx, Raines progetta di catturare tutte le auto in una sola notte, mentre due detective della polizia di nome Roland Castlebeck e Drycoff (Delroy Lindo e Timothy Olyphant) costruiscono un caso contro di lui.