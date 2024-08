Da manager d’azienda a dog sitter | la scelta di vita di Marco Pinnacoli

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 16 agosto 2024) Curno. Daa dog. Un cambio diradicale quello di, 56enne di Curno, passato dal completo giacca e cravatta indossato ogni mattina per andare in ufficio, a un abbigliamento comodo e sportivo per accompagnare a passeggio i suoi amici pelosi. Da sempre appassionato di cinema, la risposta che cercava rispetto alle sue scelte l’ha trovata in un film. O meglio, nella pellicola ha trovato le domande: “Alla fine del 2023, nel bel mezzo di un periodo di riflessione sulle mie condizioni di, mi è capitato di vedere un film che parlava dell’ikigai, la filosofia giapponese orientata alla scoperta della nostra ragione di esistere – spiega -.