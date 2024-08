Conference | il playoff sarà Fiorentina-Puskas Akademia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Firenze, 16 agosto 2024 - Lasi giocherà l'accesso ai gironi diLeague contro ilnel doppio confronto del 22 agosto e del 29 in trasferta. L'andata è prevista allo stadio Franchi alle ore 20. Il ritorno una settimana dopo, alle ore 21, a Felcsut-Pancho Arena, a circa 45 minuti di auto da Budapest. Ieri la formazione ungherese ha superato per 4-3 (nella somma tra andata e ritorno) la squadra dell'Ararat Armenia; decisiva una rete al 94' dell'ucraino Favorov nella gara di ritorno. Per la squadra di Palladino il confronto non sembra certo proibitivo, ma bisognerà vedere la condizione fisica dei viola, visto che siamo ad inizio stagione e la rosa è ancora incompleta.