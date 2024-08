Cinema sotto le Stelle a Calci stasera la prima proiezione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 agosto 2024) Dopo il successo dei tantissimi eventi di luglio, con Certosa Festival, Monte Pisano Art Festival e Musicastrada Festival, e dell’inizio di agosto con la tradizionale Fiera di Sant’Ermolao, l’estate in Valgraziosa prosegue con ille. In collaborazione con l’agenzia Eventi in Circolo, daal 30 agosto sono in programma cinque proiezioni gratuite (inizio alle 21,15) pensate per bambini, ragazzi e adulti, nello spazio adiacente al palazzo comunale, in piazza Garibaldi. "Quello delle, ormai giunto alla quarta edizione, è un’iniziativa molto attesa e molto partecipata, che si inserisce in un programma di eventi ricco distribuito per tutta l’estate – questo il commento di Valentina Ricotta, vicesindaca e assessora alla cultura -.