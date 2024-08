Borsa | Europa verso apertura positiva alle spalle timori per recessione Usa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 16 agosto 2024) Le borse europee si apprestano ad iniziare l’ultima seduta della settimana in territorio positivo in scia alla buona performance di Wall Street (ieri il Dow Jones ha messo a segno un rialzo dell’1,39%). Così i futuri dell’Euro Stoxx viaggiano a +0,14%, Milano, che ieri era chiusa per la festività di Ferragosto, segna +1,8%, Parigi +0,24%, Francoforte +0,19% mentre Londra segna -0,04%. Sembrano ormai svaniti idi unadell’economia a stelle e strisce complici anche i dati positivi, diffusi ieri, sulle vendite al dettaglio e sussidi di disoccupazione americani. In rialzo anche le borse asiatiche con il Nikkei di Tokyo che termina in rialzo del 3,6%. La performance settimanale, a questi prezzi è dell’8,8%, la migliore dall’aprile del 2020.