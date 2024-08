Barzaghi | Inter parola d’ordine per l’esordio! Ora sia bravo lo staff

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 16 agosto 2024) Domani alle 18.30 l’debutterà in Serie A contro il Genoa. Una partita che Inzaghi affronterà con tanti giocatori non al meglio, dopo un precampionato con qualche problema di troppo a livello muscolare.dà le indicazioni della vigilia su Sky Sport 24. L’AVVICINAMENTO – Il countdown è (quasi) finito. Domani alle 18.30 Genoa-, partita inaugurale della nuova Serie A (assieme a Parma-Fiorentina). Matteoparla di come la squadra di Simone Inzaghi approccia il campionato dopo la seconda stella: «responsabilità. L’sente questa responsabilità di dover difendere lo scudetto, domani prima partita ufficiale del campionato con le due stelle sul petto. È stata una preparazione, e questo sarà un argomento di discussione per l’e le altre squadre, particolare.