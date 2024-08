Se chiama io ci sono… | un' impensabile proposta indecente ad Elly Schlein

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) “Se mi chiedono di dare una mano, io ci sono. Certo ci devono essere le condizioni”: il sindaco di Benevento Clemente Mastella si mette a disposizione della segretaria del Pd. Intervistato dal Foglio, ha detto: “non l'ho sentita. Io però sono sempre a disposizione quando si tratta di costruire. Che sia a livello locale, regionale o nazionale. Ma ci devono essere le condizioni. Per esempiopotrebbe iniziare a dire al Pd di Benevento di parlare con Mastella anziché fare accordi con esponenti del centrodestra locale. Non ho pregiudizi, alle scorse regionali per esempio abbiamo dato una mano a Vincenzo De Luca. Rappresento oltre centomila voti, che possono essere decisivi”. Parlando dell'operato della leader dem finora e della necessità di trovare una sintesi nel centrosinistra, Mastella ha detto: “Ci sta provando, ne ha il dovere.