Satriano rimane in uscita L’obiettivo dell’Inter per la cessione – TS

(Di giovedì 15 agosto 2024) Martinè ancora indall’Inter e cerca una sistemazione in vista della prossima stagione che sta per iniziare. La dirigenza ha un obiettivo, lo spiega Tuttosport. PRIORITÀ – Martinè stato un tappo alle strategieper il mercato in entrata. Sarebbe dovuto andare via qualche giorno fa verso il Brest per un’offerta a titolo definitivo intorno ai 6 milioni di euro più bonus. L’offerta era adeguata e centrava in pienodi Oaktree e della dirigenza per ladell’uruguagio. Alla fine l’attaccante ha rifiutato perché non convinto del posto e ora aspetta un altro club, vale a dire il Real Betis. La società non si muove dall’ultima proposta dal Brest: meno di 6 milioni di euro non verranno assolutamente accettati.