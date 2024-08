Restano gravi le condizioni di Alice Toniolli 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 15 agosto 2024) AGI - Ledella ciclista professionista trentinaToniolli. La prognosi resta riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. La 19enne ciclista di Mezzocorona della Top Gils Fassa Bortolo dopo essersi sbilanciata mente si trovava in gruppo in un tratto rettilineo, è andata violentemente a sbattere contro un muretto. Il drammatico incidente è avvenuto ieri nel corso della 'Circuito dell'Assunta' a Ceneda di Vittorio Veneto in provincia di Treviso. Toniolli è ricoverata nel reparto di terapia intensiva nell'ospedale 'Ca' Foncello' di Treviso con fratture multiple alla testa e al torace. Secondo fondi mediche, la giovane ciclista trentina ha riportato un politrauma al capo, alcune fratture al costato e ad una gamba, ed una leggera contusione cervicale.