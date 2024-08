Ponte interruzione idrica notturna | le zone interessate

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 15 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Gesesa: “Comunichiamo che a causa del calo delle portate e dal forte assorbimento in distribuzione questa sera 15 AGOSTO sarà sospeso il servizio idrico dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del mattino successivo nelle seguenti: parte di via San Benedettovia Vendittivia Madonnellavia Montevia Valle Mucciardavia Candeleex via Staglio Ci scusiamo ancora una volta per i disagi arrecati, indipendenti dalla sua volontà, e garantisce, come sempre, il massimo impegno per la risoluzione di tutti i problemi che si dovessero presentare e per garantire la più efficiente erogazione della risorsa. Si rappresenta inoltre che gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura delle condotte.