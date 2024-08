Marsiglia De Zerbi | Ho i migliori giocatori il sogno è competere con il Psg

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 15 agosto 2024) “Abbiamo l’obbligo di vincere perché sulla carta iche ho a disposizione sono più forti di quelli della concorrenza.con il Psg è il nostro. Quando? Non lo so ma ovviamente è ciò a cui puntiamo. Ora siamo ancora in fase di costruzione, il Psg ha fatto grandi cose la scorsa stagione ma non ci nascondiamo, vogliamo essere i loro rivali. L’obiettivo primario è rendere orgogliosi tutti quelli che ci seguono, si sono tante aspettative e le accettiamo senza nasconderci”. Così Roberto Dein un’intervista rilasciata a L’Équipe, in vista di una stagione in cui ilpunta a essere protagonista, dopo il deludente ottavo posto della passata stagione. L’allenatore italiano ha poi spiegato l’addio al Brighton: “Avevo idee diverse rispetto alla proprietà.