Italiani più ricchi in Borsa sul podio Del Vecchio Prada ed Elkann grazie ad aziende estere

(Di giovedì 15 agosto 2024) Gli eredi di Leonardo Delsi confermano al vertice della classifica delle persone più ricche di, redatta come di consueto da MF-Milano Finanza. Al secondo posto si trovano ancora Miucciae Patrizio Bertelli, mentre la dinastia Agnelli--Nasi risale dal quarto al terzo posto rispetto all’anno scorso. Ma, come sottolinea il quotidiano in edicola oggi, tutte e tre le principali famiglie sono “paperoni in trasferta”. La classifica Infatti, se gli eredi di Delsi piazzano al primo posto con un patrimonio di 39,4 miliardi di euro, segnando un aumento del 21% rispetto ai 32,5 miliardi dello scorso anno, lo devonosoprattutto alla loro quota del 32,5% nella francese EssilorLuxottica, resa protagonista di diverse operazioni di mercato come l’acquisizione di Supreme e una trattativa con Meta per gli smart-glasses.