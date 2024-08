Il figlio bullo fratturò le braccia di un ragazzino genitori condannati pagare | Erano obbligati a vigilare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Se unminorenne commette un reato, sono iche devono. Il Tribunale civile di Firenze ha condannato al risarcimento dei danni il padre e la madre di un adolescente che in un episodio di bullismo causò fratture a entrambe lea unpiù piccolo, di due anni meno, per averlo affrontato e spinto a terra provocandogli le doppie rotture di ulna e radio e una prognosi di 40 giorni. La sentenza, emessa dal giudice onorario Micaela Picone, è notizia riportata oggi dal Corriere Fiorentino segnalando peraltro che si tratta della terza sentenza simile – nel richiamare responsabilità educative deidell’aggressore – emessa nel giro di pochi mesi dal tribunale di Firenze. Lo stesso Tribunale lo scorso luglio aveva condannato idi un 16enne accusato di violenza sessuale per non aver vigilato.