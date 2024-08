Endless Love in prima serata | c’è la data ufficiale ed è più vicina del previsto

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 15 agosto 2024)si prepara ad arrivare anche in: l’annuncio dellaper la gioia dei fan, èdel. Sono settimane veramente caldissime queste per Mediaset, considerato anche il periodo: nel pieno di agosto, con tantissimi spettatori in ferie, il biscione ha studiato una programmazione ad hoc per preparare tutti quanti all’inizio della nuova stagione televisiva, al via come al solito a settembre. C’è ladellaper: quando tornerà in onda (credits: screenshot Mediaset Infinity) – cityrumors.itProprio per questo, e visto anche il successo della serie turca (l’ennesima amatissima dal pubblico), per queste due settimane finali di agosto Mediaset ha deciso di sospendere la programmazione di, preservando puntate in un periodo dove, per forza di cose, gli ascolti sono nettamente inferiori.