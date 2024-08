Caso Matthey Perry chi c' è tra gli arrestati per la morte della star di Friends

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 15 agosto 2024) Almeno una persona è stata arrestata in relazione alladi "" Matthew. Lo riportano i media Usa.era stato trovato privo di sensi nella sua casa di Los Angeles nell'ottobre dell'anno scorso. Un esame post-m ha rilevato livelli di ketamina nel sangue dell'attore simili a quelli utilizzati per l'anestesia generale durante un intervento chirurgico. A maggio la polizia di Los Angeles aveva aperto un'indagine sulla suaper stabilire perchéavesse così tanta droga in circolo. ABC News ha riferito che diverse persone sono state arrestate e sono sotto accusa a livello federale. Altri organi di informazione, tra cui NBC News, riferiscono che è stato effettuato almeno un arresto.è stato trovato morto nella vasca idromassaggiosua piscina nella sua casa di Pacific Palisades il 28 ottobre.