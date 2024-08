Canottaggio Italia in gara con i singoli pesi leggeri ai Mondiali 2024 riservati alle specialità non olimpiche

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 15 agosto 2024) Nella stagione dei Giochi di Parigila rassegna iridata delè riservatanon: isi disputeranno a St. Catharines, in Canada, da domenica 18 a domenica 25 agosto, e l’sarà incon i due. Nel singolomaschile sarà al via l’azzurro Niels Alexander Torre (Carabinieri), campione d’Europa in carica e medaglia d’argento aidi Belgrado 2023, mentre nel singolofemminile è stata selezionata Silvia Crosio (SC Amici del Fiume). Tra gli uomini saranno 22 gli equipaggi in: i principali avversari dell’azzurro saranno l’irlandese Paul O’Donovan ed il greco Antonios Papakonstantinou, ma saranno da tenere d’occhio anche l’algerino Sid Ali Boudina, il messicano Alexis Lopez Garcia, il rappresentante di Hong Kong, Hin Chun Chiu, ed il francese Benjamin Savaete.