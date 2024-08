Bologna violenza incontenibile in carcere e in ospedale dopo l’aggressione di via Indipendenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 15 agosto 2024), 15 agosto 2024 – È alla Dozza da un giorno e mezzo, ma è già riuscito a creare ogni tipo di problema. Si tratta del diciottenne arrestato nella notte tra martedì e mercoledì dalla polizia, per aver pestato a sangue un anziano in via, in pieno centro a, nel tentativo di rubargli l’auto. Portato in, il ragazzo ha danneggiato la cella, tentato di aggredire i poliziotti, sputato loro addosso e non ha smesso un attimo di gridare. Completamente fuori di sè, probabilmente a causa dell’assunzione di coca o crack, è stato un problema anche trovargli una collocazione, nel dubbio che potesse far male agli altri detenuti. Questa mattina è stato anche portato all’: è stato necessario sedarlo perché assolutamente violento anche con il personale del Maggiore.