Ballando con le Stelle cast completato | svelato l’ultimo concorrente

(Di giovedì 15 agosto 2024)con leche sarà nel: è un campione olimpico direttamente da Parigicon le, prenderà il via da settembre in prima serata ogni sabato su Rai Uno. Il programma televisivo sarà condotto da Milly Carlucci e vedrà neltantissimedel mondo dello sport, della tv e della cinema. LEGGI ANCHE: Fedez e Chiara Ferragni, primo Ferragosto dopo la separazione: come hanno deciso di trascorrerlo Ecco cosa è emerso dai social Nelle ultime ore sui social del programma televisivo è stato annunciato. A, scenderà in pista Tommaso Marini. Il giovane atleta olimpico è riuscito a portare a casa la medaglia d’argento. Tommaso ha gareggiato nel fioretto a squadre maschile, insieme ai colleghi Filippo Macchi, Guillame Bianchi e Alessio Foconi dove hanno portato l’Italia in alto.