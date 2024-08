Via Indipendenza Bologna aggredisce 78enne per rubargli l’auto | arrestato 19enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024), 14 agosto 2024 – Hanno notato quelparcheggiata in contromano in viacon diverse persone attorno e un giovane seduto al posto del guidatore che, alla vista delle Volanti, è uscito di tutta fretta dalla vettura tentando di darsi alla fuga ma è stato bloccato dai poliziotti. Ai poliziotti non è sfuggito quell’uomo che, poco distante dalin questione, con diverse escoriazioni e tumefazioni al volto che tentava si sorreggersi alla colonna. Era lui il proprietario delche il giovane aveva tentato di rubare. Per questo è statoper tentata rapina aggravata dalle Volanti iltunisino, irregolare sul territorio. La vittima dell’aggressione, ilche era arrivato in viaper effettuare una consegna presso un hotel della zona, è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Orsola per le cure del caso.