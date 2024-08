Spopola l’opera Medal Table di Greg Goya

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 14 agosto 2024) La sua opera per i giochi di Parigi è stata apprezzata, nato e residente a Torino, è un artista contemporaneo noto per le sue opere innovative e coinvolgenti. Dal 2022 è entrato nel mondo della street art, dando vita alla “Fast Art“: un filone artistico che riflette la ricerca di “cose veloci” nella società moderna, attraverso opere di street art e performance art. È all’interno della Fast Art che si inserisce il progetto ““, realizzato dain collaborazione con il Comitato Olimpico Internazionale durante i Giochi Olimpici di Parigi 2024.consiste in due installazioni murali di colore blu, posizionate strategicamente di fronte al Louvre, la cattedrale dell’arte, e sul Pont de l’Alma, con vista privilegiata sulla Torre Eiffel.