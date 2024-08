Serie C FeralpiSalò e Lumezzane | caccia alla punta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) SALÒ (Brescia)sono partite con il piede giusto. Entrambe non solo hanno conquistato l’accesso al secondo turno di coppa ma, soprattutto, hanno messo in mostra ampi margini di miglioramento. Un aiuto significativo dovrà giungere dal mercato. In casa verdeblù, dopo il ritorno di Butic in Croazia, è soprattutto l’attacco sotto osservazione. In questo momento, infatti, Diana può contare su una soladi ruolo (Pellegrini). Le ultime operazioni, compresi gli arrivi ad inizio preparazione di Boci, Pasini (nella foto) e Vesentini, che ieri hanno incontrato la stampa esprimendo tutto il loro entusiasmo, hanno infatti completato centrocampo e difesa (oltrequestione portiere, visto che il giovani Rinaldi è arrivato ad affiancare Liverani), ma il reparto avanzato richiede ancora rinforzi.