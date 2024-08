Puglia incendi | stato di emergenza decreto Del presidente

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione: La Regioneha ufficialmente dichiarato lodi crisi e diperboschivi e di interfaccia per l’anno 2024, in risposta alle condizioni meteorologiche eccezionali che hanno esposto il territorio regionale a gravi rischi di. Il provvedimento, sancito da undeldella Giunta regionale, Michele Emiliano, mira a fronteggiare la situazione critica determinata da venti intensi, alte temperature e condizioni di aridità dei suoli, fattori che hanno contribuito all’aumento del pericolo di. La dichiarazione diè stata adottata in base alle leggi nazionali e regionali in materia di prevenzione e gestione delle emergenze.