(Di mercoledì 14 agosto 2024) Filippo Inzaghi, un campione del mondo per rilanciare le ambizioni delrimaste congelate a quella maledetta notte di fine maggio di due anni fa, quando la compagine della Torre perse la finale playoff col Monza. Da allora, per due stagioni, i nerazzurri hanno solcato acque anonime – undicesimo e tredicesimo posto – navigando in un "vorrei mai non posso", una rotta che neppure il timone di Maran, D’Angelo e Aquilani ha saputo invertire. L’arrivo di un tecnico di spessore per la categoria ha regalato entusiasmo ad una piazza affamata e che attende da 33 anni infiniti anni il ritorno in Serie A. L’ex bomber del Milan ha avviato un’opera di ’restauro’, riportando i nerazzurri ad un gioco più pragmatico, essenziale ed efficace. Un cambio di mentalità evidente dopo il flop del "Verbo" annunciato da Alberto Aquilani il cui credo calcistico era incentrato sul possesso.