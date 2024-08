Muore in vacanza dentro la villa | colpa di un nido di uccello

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Un ragazzo di soli 21 anni è stato trovato mortouna casa, la causa sarebbe, secondo la polizia, undiUna morte tanto tragica, quanto assurda quella avvenuta nell’isola di Maiorca e che ha come vittima Angelo, un turista olandese partito per una semplice. Il ragazzo, di soli 21 anni, ha perso la vita per avvelenamento da monossido di carbonio in una casa dia Playa de Palma. Ma a sorprendere, in particolar modo, è la causa che ha comportato il suo decesso. A comportare la diffusione di gas all’interno dell’abitazione, infatti, sarebbe stato und’, fatto di foglie e ramoscelli, costruito proprio sopra la canna fumaria. Questo avrebbe impedito che i gas emessi dalla caldaia potessero uscire all’esterno, costringendoli invece a ritornare, dove Angelo e i suoi amici si trovavano.