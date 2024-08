Lunedì 19 agosto ore 21 | Dolce Sentire Sulle orme di San Francesco tra parole e musica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Arezzo, 142024 –19ore 21: “”,di Santra, Recital di LUCA MAUCERI sul palco estivo della Fondazione Baracchi a Bibbiena. Lee il messaggio di Sanattraverso un recital che, nell’anno dell’ottavo centenario delle Stimmate (1224-2024), racconta la nostra essenza di uomini in cammino, cone canzoni in grado di restituire il senso di un’esistenza fatta di ricerca e di apertura. Una preziosa occasione per parlare di noi, delle nostre vite, di ciò che sentiamo e sogniamo. Sarà questo il tema di “” lo spettacolo di Luca Mauceri in programma19nel grande prato della Fondazione Baracchi, in via Bosco di Casina, a Bibbiena.