Imane Khelif querela Elon Musk e J K Rowling

(Di mercoledì 14 agosto 2024) “I primi autori del cyberbullismo ai danni disono personalità politiche e personaggi pubblici che hanno usato i propri account sulle piattaforme social in questa campagna contro la mia cliente. In tal caso il problema dell’identificazione non si pone, essendo ben noti”, così Nabil Boudi. E’ l’avvocato del foro di Parigi della pugile algerina medaglia d’oro a Parigi e al centro di un caso internazionale sul suo diritto di partecipare al torneo femminile di boxe. Il legale ne ha parlato con uno dei principali quotidiani algerini, El Watan, nella sua edizione online, senza, però, fare i nomi eccellenti chiamati in causa in tribunale nella capitale francese, dove è stata aperta un’inchiesta. Nomi che invece ha rivelato la rivista americana Variety.