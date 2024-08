Guerra Totti-Blasi sull’assegno di mantenimento | lei chiede l’aumento lui vuole tagliarglielo

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 14 agosto 2024) La battaglia tradiContinua la battaglia giudiziaria tra Francescoe Ilarydiper i tre figli dell’ormai ex coppia. La conduttrice, infatti, ha chiesto al giudice del Tribunale di Roma un aumento dell’assegno: da 12.500 a 18-20mila euro al mese. Ilary, attraverso il suo legale, ha motivato la richiesta di aumento sostenendo di non percepire più gli stessi redditi di prima non riuscendo, inoltre, a far fronte alle spese derivanti dalla gestione della villa all’Eur, di proprietà dell’ex calciatore della Roma. Francesco, dal canto suo, ha presentato attraverso il suo legale una contro-istanza in cui si sostiene che le entrate della ex moglie non sono affatto diminuite.