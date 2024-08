Gianluca de Il Volo beccato con un misteriosa bionda in vacanza

Leggi tutta la notizia su tvzap

Personaggi TV. L'estate, periodo di matrimoni, avventure e anche per ritrovare l'amore.Ginoble, il baritono de Il, ha scelto Santorini come meta delle sue vacanze, ma non è solo. Con lui unaragazza. Di chi si tratta? de Ilha una nuova fiamma? In una delle ultime interviste fatte ai ragazzi de Il, parlando della sua relazione con Eleonora Venturini Storaro,Ginolbe aveva fatto capire che la storia era giunta al capolinea. Conferma poi arrivata anche dalla ragazza tramite una storia Instagram. I due stavano insieme dal 2022.