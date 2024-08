Ferragosto finalmente Ma la finanza non riposa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Durante la settimana di, buona parte dell’ umanità smette di lavorare per godere il giusto riposo, cioè per trascorrere le meritate ferie. Di quanti restano in attività, una parte cospicua lo fa perché coinvolta nel mondo della. La partita in gioco, le operazioni “a denaro”, hanno sovente richiami assimilabili a quelli delgioco d’azzardo Se non si è scaltri a sufficienza, peggio ancora se non si è pronti a bleffare o addirittura a barare, il rischio di essere travolti da quegli ingranaggi aumenta a dismisura. Per solo rinforzo della lezione che ogni giorno si può trarre dall’operato di chi si concede quel trastullo, basta andare con il pensiero a Venezia, alla metà del secolo scorso. Precisamente a Cà Foscari, sede dell’ Università. In quelle aule insegnò il Professor Bruno De Finetti. Quel nobiluomo era posseduto dal demone del gioco.