Crosetto | Noi siamo veri amici degli ucraini non sostenitori di convenienza

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 14 agosto 2024) "Affidabili, seri e saldi nell’azione a loro sostegno. Così ci giudicano gli, a partire dal loro presidente Volodymyr Zelensky, passando per tutto il suo governo, fino a tutti i suoi cittadini". Lo ha scritto il ministro della Difesa Guidoin una lettera inviata al direttore del Corriere della Sera, in risposta a un editoriale del giornalista Paolo Mieli dove criticava alcune sue dichiarazioni in merito al recente contrattacco ucraino in Russia. "Allo stesso modo ci giudicano i nostri alleati della Ue e della Nato. In primis gli americani – continua il ministro –.