Costumi sessuali Viaggio tra divieti e discriminazioni

(Di mercoledì 14 agosto 2024) di Riccardo Jannello Viaggiare in modo trasgressivo ma senza correre pericoli: Pietro Tarallo ci spiega come si fa in ’nei. 86 Paesi tra diritti e, trasgressioni e curiosità’ (Erga), 500 pagine con QrCode che introducono a foto e video. Tarallo, 83 anni, ha raccontato il mondo in più di ottanta volumi. Fra i primi attivisti omo, indaga non solo il costume e la società, ma anche la situazione delle comunità LGBTQIA+. Tarallo, perché una guida ai? "Viaggiando ci si confronta con le esperienze; avevo una cinquantina di racconti, ma l’editore ha voluto legarli anche alla cronaca, ai diritti riguardanti principalmente due settori molto esposti della società: le donne e le comunità omo, lesbiche e transgender". Le donne sono perseguite? "Nei Paesi canaglia vivono situazioni disastrose.