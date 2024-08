C’è chi sorride L’altro tessile che ha successo internazionale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Il distrettoa due velocità con la produzione destinata al mondo della moda in frenata e quella per arredamento, moquette, automotive, brico e contract per la casa, l’ufficio, le strutture ricettive, in ottima forma. La conferma arriva da una delle aziende leader nel settore, la Alma carpets. "Chiudiamo soltanto una settimana, questa centrale di Ferragosto – dice Carla Casini, presidente e Ad di Alma – Stiamo valutando se stare aperti anche in questa settimana centrale di agosto. Il motivo? E’ legato ai nostri clienti: lavorando molto con l’estero non esiste il problema delle ferie in agosto. E poi c’è un’altra considerazione: mentre la moda è in stallo, le fiere per le quali produciamo molto, sono in crescita di almeno un 15%. Lo abbiamo verificato partecipando ad alcuni convegni del nostro settore: Alma sta crescendo in media per un 20% in più.