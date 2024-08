Auto in crisi | così l' Europa distrugge la sua industria

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 14 agosto 2024) La marcia del Green deal, reiterata dopo il voto nella Ue, colpisce duramente la produzione dinel continente. E con l’opzione elettrica il settore-cardine dell’economia è appaltato a Est Acconciatura impeccabile, giacchettina rosa, il 18 luglio la baronessa ha compiuto il suodafé condannando al rogo la libertà di movimento degli europei. In assenza del vero «Torquemada verde», Frans Timmermans ormai ridotto all’irrilevanza anche nella sua Olanda, Ursula von der Leyen è stata costretta dai Verdi, da cui ha pietito i voti per essere confermata alla presidenza alla Commissione europea, a dichiarare al Parlamento di Strasburgo che sul Green deal non si fa un passo indietro a cominciare dal divieto di commercializzazione dal 2035 dellecon motori a benzina. La baronessa ha chiarito subito quali sono gli interessi che intende difendere: quelli tedeschi.